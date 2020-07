Palais Royal de Bruxelles : pas de visite physique cette année mais une visite virtuelle

La Grande Antichambre - © Monarchie

Soit, vous vous y attardez en lisant les explications qui vous sont proposées, soit vous poursuivez le parcours en passant par le Salon du Penseur, jusqu’à l’impressionnante salle des glaces. " Lorsque vous vous déplacez virtuellement, vous découvrez, non seulement, toutes les décorations en zoomant. Vous pouvez aussi regarder vers le haut et découvrir le fameux plafond et les lustres réalisés par l’artiste Jan Fabre avec un million et demi de scarabées ".

Cette visite vous donne aussi accès à des pièces qui ne sont pas accessibles habituellement, comme le bureau du Roi. " C’est ici qu’il vient travailler tous les jours. Il y a un petit salon devant un feu ouvert. Et puis derrière le bureau qui date de l’époque du Roi Baudoin ".

360 degrés et haute résolution

Les images ont été prises avec des appareils photos à 360 degrés, avec aussi une très haute résolution. " C’est vraiment quelque chose de complémentaire avec la visite physique. Evidemment, cela ne la remplace pas parce que vous n’avez pas la même impression de grandeur et d’élégance. Mais vous êtes beaucoup plus à l’aise et vous voyez avec beaucoup plus de précisions toutes les étapes de construction et tous les détails de construction ".

Le palais est habituellement ouvert au public 6 semaines par an, il le sera désormais tous les jours, virtuellement via le site virtualtour.monarchie.be. Ou via les réseaux sociaux de la Monarchie.