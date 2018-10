Palais de justice de Bruxelles: une nouvelle entrée pour le public

La nouvelle entrée sécurisée, spécialement prévue pour les visiteurs du Palais de justice de Bruxelles, est ouverte depuis lundi, après de nombreux mois de travaux. La seconde entrée sécurisée, vouée au personnel et aux professionnels, est mise en fonction mardi.

Les nouvelles entrées principales du Palais de justice de Bruxelles sont terminées et désormais toutes deux fonctionnelles. L'une d'elles est réservée au personnel et aux professionnels, donc les magistrats, les greffiers, les avocats, les interprètes, etc. Ceux-ci peuvent désormais accéder au bâtiment en scannant un badge spécial qui leur a été délivré. Cette entrée est accessible depuis mardi.

L'autre, vouée au public et aux visiteurs, est accessible depuis ce lundi. Chaque personne entrant doit passer ses effets personnels au scanner et doit passer au détecteur de métaux, comme dans les aéroports.

Ces deux nouveaux sas d'entrée du palais de justice de Bruxelles offrent un accès plus sécurisé au bâtiment.

D'importantes opérations de modernisation et de sécurisation au sein de ce bâtiment ont été entamées depuis 2017.

Début septembre dernier, ce sont les travaux d'aménagement de quatre salles hautement sécurisées qui ont commencé. Ce projet, appelé "box-in-the-box", avait été annoncé en 2010, après plusieurs incidents liés à la sécurité. Notamment, en 2009, plusieurs détenus avaient pu s'évader du Palais de justice, à l'aide de complices armés qui avaient réussi à pénétrer avec aisance dans le bâtiment.

Cette seconde phase de travaux devrait s'achever en septembre 2019.