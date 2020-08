Pairi Daiza: une jeune louve se prend pour Steve McQueen dans "La Grande Evasion"

Lundi, en fin de journée, une louve du parc hennuyer a profité de l’effondrement d’un mur de soutènement, suite à l’érosion de la Dendre, pour sortir de son enclos et aller visiter les alentours. Une brèche d’une quinzaine de centimètres par laquelle elle a réussi à se faufiler.

L’animal a d’abord gambadé dans une zone du parc non-accessible au public, pour finir sa nuit dans un bosquet à proximité, à quelques centaines de mètres de ses congénères.

Une "grande évasion" qui n’a pas échappé aux équipes du parc. Autorités et police locales ont immédiatement été alertées. Sous la constante surveillance des soigneurs et des vétérinaires, la louve a finalement été ramenée saine et sauve dans son enclos mardi matin. Après avoir poussé ses pérégrinations dans un champ proche.

L’animal en question fait partie de l’espère dite "canis lupus lupus", plus communément appelée "loup européen", et dont plusieurs autres spécimens sauvages sont revenus s’installer en Belgique. Jusqu’ici, on en a recensé une dizaine sur l’ensemble du territoire national.

A noter, pour rassurer les plus anxieux, que le parc a immédiatement procédé aux travaux de consolidation. Comme dans le film, donc, c’est… retour à la case départ !