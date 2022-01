Pairi Daiza recycle ses sapins en les donnant à manger à ses rennes, élans et wapitis

Lorsqu’il s’agit de se débarrasser de ses sapins de Noël, le parc zoologique Pairi Daiza utilise sa solution de recyclage maison : ses animaux. On parle ici plus particulièrement des animaux du grand Nord que le parc possède : élans, rennes ou wapitis. Une évidence pour Léa Duyck, soigneuse au parc zoologique. "Le sapin est un arbre qu’ils retrouvent évidemment dans leur milieu naturel. Et s’ils en mangent là-bas, ils peuvent évidemment en manger ici !". Pendant deux ou trois mois, ces animaux auront donc du sapin comme petit-déjeuner. "On a centaine de sapins sur le parc", explique Christophe Trento, régisseur général du parc, en repliant une guirlande d’un arbre de Noël, "donc nous récupérons les décorations pour les autres années et les sapins sont transmises au pôle zoologique du parc que les donnera à manger aux animaux."

Pour être précis, 80% de la centaine d’arbres sont ainsi donnés en nourriture. Le reste sera broyé pour servir de paillage aux enclos. Et puis, pour certains animaux, ces sapins ne sont pas simplement de la nourriture. "Ils aiment bien se frotter dedans, c’est quelque chose qu’on remarque beaucoup, indique Léa Duyck. Ils se frottent dans le sapin, puis se frottent eux-mêmes, sans que nous sachions si cela les démange ou si c’est un plaisir."

Il n’y a donc que les élans, wapiti et rennes qui peuvent jouer avec la nourriture.