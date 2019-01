Pagaille sur le rail à cause du gel: une voie rétablie vers Bruxelles, les retards vont se résorber

En début de matinée, deux trains étaient bloqués l’un derrière l’autre à hauteur de Rixensart en direction de Namur. Un troisième train aussi bloqué entre Rixensart et Profonsart. Les passagers ne pouvaient pas descendre du train. Infrabel, le gestionnaire du réseau, parle d’une situation très problématique par endroits.

La circulation sur le rail est fortement perturbée entre Ottignies et Bruxelles ce vendredi matin. Cela concerne évidemment la ligne Namur-Bruxelles également. De la glace s’est accumulée sur les caténaires, ce qui gêne l’alimentation électrique.

Pagaille sur le rail à cause du gel: plusieurs trains bloqués entre Ottignies et Bruxelles - © Tous droits réservés

Infrabel précise que les trains coincés à hauteur de Genval et Rixensart sont vides car les passagers ont pu en descendre.

Une motrice en provenance de Namur va venir remorquer le train coincé à Profondsart. Il y a toujours des passagers dans ce train-là.

En ce qui concerne certains trains pour Bruxelles, ils ont été déviés via Leuven mais il y a eu des problèmes aussi dans la région de Leuven.

Certains trains ont été supprimé. D'autres peuvent accuser jusqu’à une heure de retard entre Ottignies et Bruxelles dans les deux sens. On note aussi des perturbations sur la ligne entre Liège et Louvain.

Interrogé sur le caractère prévisible de ces intempéries, la SNCB répond sur son compte Twitter : "Nous préparons en effet le matériel pour ce genre de situation et notre partenaire Infrabel s'occupe de préparer les voies, mais cela ne suffit pas toujours."