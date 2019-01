Pagaille sur le rail à cause du gel: la situation est rétablie

La circulation sur le rail était fortement perturbée entre Ottignies et Bruxelles ce vendredi. Cela concernait aussi la ligne Namur-Bruxelles. De la glace s’est accumulée sur les caténaires, ce qui a gêné l’alimentation électrique lors du passage des premiers trains, qui se sont retrouvés immobilisés.

Infrabel a indiqué peu après 10h qu'une voie était rétablie vers Bruxelles et que les retards allaient se résorber progressivement. Il précise aussi que les trains coincés à hauteur de Genval et Rixensart sont vides car les passagers ont pu en descendre.

En ce qui concerne le train coincé à Profondsart, dans lequel il y a toujours des passagers, une motrice en provenance de Namur doit venir le remorquer.

Finalement, certains trains en direction de Bruxelles ont été déviés via Leuven, mais il y a eu des problèmes aussi dans la région de Leuven.

La portion entre Ottignies et Bruxelles est très souvent sujette à ces phénomènes là

En début de matinée, deux trains étaient bloqués l’un derrière l’autre à hauteur de Rixensart en direction de Namur. Un troisième train aussi bloqué entre Rixensart et Profonsart. Les passagers ne pouvaient pas descendre du train. Infrabel, le gestionnaire du réseau, parlait d’une situation très problématique par endroits.

"L'accumulation de glace est plus compliquée. Il y a des lignes sur lesquelles ont gratte la caténaire avant le service du matin pour permettre un passage fluide des trains. Mais ce sont des dispositions qui sont prises dans des endroits sujets à ces phénomènes. On ne peut pas traiter les 3600 kilomètres de ligne du réseau. Et la portion entre Ottignies et Bruxelles est très souvent sujette à ces phénomènes là."

Résultats, certains trains ont été supprimé. D'autres peuvent accuser jusqu’à une heure de retard entre Ottignies et Bruxelles dans les deux sens. On note aussi des perturbations sur la ligne entre Liège et Louvain. Et puis aussi des usagers mécontents.