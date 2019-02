Oxfam-Solidarité prend ses quartiers dans la Grande Forêt de Saint-Hubert

Après 11 ans passés dans les Fagnes du côté d’Eupen, Oxfam-Solidarité prend cette année ses quartiers dans la Grande Forêt de Saint-Hubert pour la 12ème édition de son défi sportif et solidaire Oxfam Trailwalker. Le départ sera donné pour la première fois à Saint-Hubert le 31 août prochain. 100 kilomètres de marche par équipe de quatre. Un parcours en boucle de 100 km à travers des forêts verdoyantes, des vallées bucoliques et des lieux riches en histoire comme le Fourneau Saint-Michel et les villages de Mirwart, Grupont ou Masbourg. Une réunion d'information est prévue le samedi 16 février à 19h à la Maison du Tourisme de Saint-Hubert. Les précisions avec Markus Neumann d'Oxfam...