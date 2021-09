Ouverture jeudi d'un chantier de réparations sur l'E411 au nord de Daussoulx

À partir du jeudi 23 septembre, un chantier de réparations ralentira le trafic sur l'autoroute E411 au nord de Daussoulx, en province de Namur. Les travaux viseront à sécuriser la voie avant l'arrivée de l'hiver, indique la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) mardi dans un communiqué.

Les tronçons concernés sont compris entre Daussoulx et Aische-en-Refail en direction de Bruxelles et entre Thorembais et Daussoulx dans le sens de Luxembourg. La circulation se fera sur deux voies par direction, alors que la vitesse maximale sera limitée à 70 kilomètres par heure.

Certaines phases du chantier seront réalisées de nuit (de 22h00 à 6h00 du matin). La fin des travaux est prévue pour le 15 octobre.

Le chantier nécessite un budget de 500.000 euros HTVA, financé par la Sofico.