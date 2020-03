Ouverture du 35ème Festival International du Film de Mons ce vendredi soir

Le Gala d'ouverture du 35ème Festival de Mons se tiendra ce vendredi soir à partir de 20 heures au Théâtre Royal avec la projection du Film "La Bonne épouse", de Martin Provost. Le film sera présenté, en présence du réalisateur et des actrices Yolande Moreau, Marie Zabukovec, Lily Taïeb et Anamaria Vartolomei.

C’est l’acteur français Richard Anconina qui assure cette année la présidence du jury international. Il sera accompagné par Finnegan Oldfield (Acteur/France), Philippe Van Leeuw (Réalisateur,Scénariste et Directeur de la photographie/Belgique), Elena Tatti (Productrice/Suisse), Anne Girouard (Actrice/France), Jacky Ido (Acteur- Réalisateur, Scénariste et Slameur/France-Burkina-Faso) et India Hair (Actrice/France)

Les films seront projetés à Imagix Mons, à l’ Auditorium Abel Dubois, au Théâtre Royal de Mons, au Congres Hôtel Van der Valk et au Palais des Congrès.

Tous les renseignements sur le festival, qui se tiendra jusqu'au vendredi 13 mars, sont disponibles sur le site www.festivaldemons.be.