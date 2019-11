Ouverture des Plaisirs d'Hiver à Bruxelles : entre traditions et nouveautés

Les Plaisirs d’Hiver s’ouvrent à Bruxelles pour une 19e édition ce 29 novembre. Au programme, les grands classiques que sont désormais la grande roue, la patinoire, la crèche ou le son et lumières de la Grand-Place.

Parmi les nouveautés, un dôme high-tech installé sur la place de la Monnaie permettra au public d’assister à des performances et des films en 360 degrés. Un vidéo-mapping sera également projeté sur l’église Sainte-Catherine et sur la façade du casino Viage, transformant ces bâtiments en œuvres d’art mouvantes.

L’invité d’honneur de cette année 2019 est Manneken Pis, à l’occasion de ses 400 hivers. Des guirlandes et figurines à son effigie sont installées ça et là, une grande soirée avec le DJ Daddy K sera organisée sur la Grand-Place le 19 décembre et une application permettra au public de résoudre des énigmes tout en suivant un parcours dans la ville.

Retrouvez le programme complet des festivités sur le site des Plaisirs d’Hiver. Vous avez jusqu’au 5 janvier pour en profiter.