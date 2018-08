Ouverture d'une salle de shoot à Liège: "Une approche pragmatique pour apaiser l'espace public" commente le bourgmestre

Il faut savoir que la compétence en la matière a été régionalisée, mais il reste un loi fédérale, datant de 1921, qui interdit la création de ce genre de locaux. "J’ai déposé deux propositions, quand j’étais vice-président du Sénat" indique Willy Demeyer, au temps au le PS était dans la majorité. "J’ai fait des démarches auprès des ministres concernés, y compris Koen Geens qui m’a dit ‘Continuez dans votre dossier vu que vous allez me mettre devant le fait accompli, et demandez que votre proposition de loi revienne à l’ordre du jouer, et nous verrons bien en septembre’". Mais voilà, la N-VA est au pouvoir et ne veut pas de ce genre de locaux, la majorité n’appuiera donc certainement pas le projet. "Anvers a également une salle de ce genre, même si ce n’est pas tout à fait le même système. Donc je pense que ça va fonctionner, et nous avons de toute façon un fondement légal derrière tout ça."

"Je le confirme, toutes les opérations qui devaient être menées pendant les vacances ont été menées. Le personnel est en formation, les policiers sont également en formation, car le centre ouvrira à côté d’un commissariat (Rue Florimont). Tout se prépare pour une ouverture début septembre. Nous avons engagé 16 personnes, et l’investissement est d’un million d’euros. Nous avons demandé des subsides, et reçu une lettre encourageante de Mme Greoli", ministre wallonne de l'Action sociale et de la Santé.

Quant au statut illégale de cette démarche, le socialiste répond que "quand on a une ville qui est en détresse, en nécessité, et d’autre part qu’on constate que dans l’Europe entière, une réponse correcte est donnée au problème, il est du devoir du bourgmestre et du conseil communal d’étudier cette réponse."

La Ville de Liège s’apprête à lancer sa première salle de consommation contrôlée de drogue, ce qui est contraire à la loi belge. Le bourgmestre hors-la-loi Willy Demeyer (PS) est l'invité de Matin Première afin de parler de cette "salle de shot" (comme il n'aime pas à l'appeler, précisant qu'un nom "plus liégeois" lui a été trouvé et sera révélé en septembre).

Un espace public plus apaisé

Le système est que les personnes viennent avec leur substance, aucune drogue n’est évidemment proposée dans cette salle, et "elles peuvent consommer dans des conditions de salubrité et de sécurité bien meilleure que dans la rue."

"La Ville a des problèmes de toxicomanie depuis longtemps. Nous avons des scènes ouvertes de consommation de drogue, et je ne veux plus que l’on puisse le faire. Nous avons la population qui est incommodée, les personnes concernées qui sont en détresse et les agents publics qui sont aussi en détresse car ils n’ont plus de réponse par rapport à ce phénomène."

On estime à près d’un millier le nombre des scènes d’injection de drogue dans les rues de Liège, et la police distribue 2000 PV par an. Ne fallait-il pas être plus sévère auparavant ? "Le problème est qu’il n’y a pas de réponse pénale dans la suite de ces PV, et c’est ça l’hypocrisie du système. Nous avons des lois, mais elles ne débouchent sur rien en la matière."

"Nous avons une approche plus pragmatique qui veut que l’espace public soit apaisé, que ces personnes soient accueillies dans des conditions correctes qui vont leur permettre d’envisager de sortir du cercle infernal de la drogue."

Certains pourraient craindre que l’apparition d’une salle de shoot fasse appel d’air et attire encore plus de toxicomanes. Willy De Mayer rassure, "des études internationales ont prouvé que ce n’était pas le cas. La Belgique est clairement rétrograde dans le domaine. Huit pays de la vieille Europe le font déjà, dans 68 villes. C’est un dispositif qui est répandu et a montré tous les côtés positifs."