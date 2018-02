Ouverture d'un magasin de reptiles à Bruxelles

Repti'shop, un magasin de reptiles a ouvert ses portes dans le quartier Nord de Bruxelles, à la chaussée d'Anvers. C'est le tout premier magasin du genre en région bruxelloise. On trouve diverses espèces de "NAC", ces "nouveaux animaux de compagnies": serpents, grenouilles, iguanes, tortues, lézards, ainsi que des araignées.

Arnaud Feytis est l'initiateur du projet: " je suis passionné, j'ai envie de sensibiliser les gens à ces animaux, trop souvent incompris". Chez Repti'shop, on ne trouve pas pour autant de tous gros serpents, ni de reptiles venimeux, d'animaux sauvages, ni d'espèces protégées: "tous sont nés en captivité, en parfaite légalité, précise Arnaud Feytis. Il y a une législation qui existe, il faut que ce soit contrôlé, je suis pour le contrôle et pour la législation, afin d'empêcher les abus".

La région bruxelloise -via son pôle de financement- est partenaire du projet sous la forme d'un prêt à hauteur de 60.000 mille euros. Soutenir la vente de reptiles à des particuliers? Serge Vilain, patron de finance.brussels n'y voit pas d'inconvénient: " dès le moment où on respecte tous ces critères, il n'y a pas de raison de refuser un commerce qui est légal. On s'implante dans un quartier très populaire, le quartier nord, un quartier très souvent déserté des activités économiques, c'est intéressant pour nous". A Bruxelles, il n'est pas interdit de détenir un reptile. Sauf, bien sûr, les espèces protégées.