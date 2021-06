Oups ! Un calendrier scolaire différent de chaque côté de la frontière linguistique en septembre 2022

Des vacances d’été plus courtes qu’en Flandre, mais une semaine en plus à la Toussaint et au Carnaval, cela risque de chambouler nos vieilles habitudes mais il faudra s’y faire : le calendrier scolaire va connaître un sacré chambardement à partir de septembre 2022.

Ce dynamitage des horaires ne plaît pas à tout le monde et va sans doute semer une belle pagaille dans l’organisation familiale de certains. Un exemple ? Celui des professeurs néerlandophones qui dispensent des cours en Wallonie dans des établissements qui proposent un enseignement en immersion.

Des vacances décalées

Prenons le cas de Virginie Staelens. Elle est néerlandophone et enseigne les sciences et l’histoire, en néerlandais, aux élèves en immersion de l’Athénée d’Anvaing. Elle habite donc à la frontière linguistique mais ses enfants, eux, sont scolarisés en Flandre. Et alors ? Alors, groot probleem, les nouvelles mesures concernant le rythme scolaire ne s’appliquent pas au nord du pays. "Comme nous n’aurons plus le même rythme au niveau des congés scolaires, je prends l’exemple des congés de Pâques, eh bien nous serons totalement décalés ! ", constate Virginie Staelens. "Idem pour les congés d’été, pour moi ils vont débuter plus tard ce qui signifie que mes enfants seront déjà en congé quand moi je travaillerai encore".

►►► A lire aussi : Calendrier scolaire : quelles seront les dates de rentrée et des vacances jusqu’en 2032 ?

Un rythme scolaire à deux vitesses, donc, pour cette maman qui enseigne en Wallonie et dont les enfants vont à l’école en Flandre.

Mais ce n’est pas tout : "Les activités extrascolaires de mes enfants ne tomberont plus au même moment et quand moi j’en aurai besoin, cela ne tombera pas en même temps en Flandre. Conclusion, il va falloir assurer la prise en charge et la réservation de stages pour combler ces moments décalés et que sais-je encore".

Belle pagaille et migraines en perspective pour les parents concernés. Rendez-vous à la rentrée de septembre 2022, moment du démarrage de ce nouveau calendrier des congés scolaires.