Oupeye: le corps d'un quinquagénaire repêché à la pêcherie du Fer à Cheval

Le corps d'un homme a été repêché jeudi matin à la pêcherie du Fer à Cheval à Oupeye (nord de Liège), a-t-on appris auprès des pompiers de la zone de secours de Liège.

Les hommes-grenouilles de la zone de secours de Liège ont été appelés à intervenir vers 07h00 dans la commune d'Oupeye. Selon les premières informations, le corps d'un homme a été repêché à la pêcherie située rue de Haccourt à Heure-le-Romain. Si a priori, il n'y a aucune trace de blessure apparente, le parquet de Liège précise que l'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes exactes du décès et de la chute dans l'eau. L'homme, originaire de Visé, vivait seul et était âgé de 56 ans.