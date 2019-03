Oui, il y a des Gilles qui sortent le Dimanche Gras! Mais pas à Binche...

Ce n’est en effet que le Mardi Gras que le roi gille animera dès l’aube les rues pavées de la cité hainuyère. Et depuis l’exposition universelle de 1958, c’est le seul jour et le seul lieu où le gille apparaît pour accomplir sa danse sacrée, vouée à chasser l’hiver.

C’est parfois la désillusion pour les touristes qui se sont mal renseignés : si l’ambiance est déjà bien présente dans la Cité des Remparts, et si on peut y admirer des costumes tous plus magnifiques les uns que les autres, pas de trace du moindre gille en ce Dimanche Gras à Binche.

Bien sûr, les gilles n’ont ici ni le nombre, ni l’allure de leurs cousins binchois, mais ils n’en ont pas la prétention non plus. A Mont-Sainte-Aldegonde, on revendique son statut de « carnaval de village ».

Ici, les Paysans, les Gilles et les Dames se côtoient, et si on plaisante bien un peu à propos des « premiers gilles de l’année », il s’agit d’une querelle purement folklorique: à Binche, on préfère en effet considérer que le gille aldegondois est le… dernier de l’année folklorique. Car celle-ci ne peut évidemment commencer que le Mardi-Gras, foi de Binchoû !

Mardi, par contre, ce sera la situation inverse: alors que le monde entier n'aura d'yeux que pour le gille de Binche, les aldegondois se reposeront et se réuniront pour le "raclot", jour où les sociétés se retrouvent en civil et dégustent ensemble un repas généralement constitué de harengs.