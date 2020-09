Où la vitesse sur le ring de Bruxelles est-elle désormais limitée à 100 km/h? (carte)

Depuis ce mardi 1er septembre, la vitesse est limitée à 100 km/h sur le ring de Bruxelles au lieu de 120 km/h jusqu’à présent. La mesure s’applique sur les portions du Ring qui sont sur le territoire de la Région bruxelloise et de la Région flamande, soit la plus grande partie de l’infrastructure.

Elle vise à accroître la sécurité sur cette voie très fréquentée, contribuer à réduire les nuisances sonores et améliorer la qualité de l’air. Par ailleurs, en diminuant la vitesse de 20 km/h, les spécialistes estiment qu’une économie 30% de consommation de carburant peut être réalisée.

Cette limitation à 100 km/h ne concernait au départ que la partie flamande du ring. Après négociation politique, la région de Bruxelles capitale s’est jointe à la mesure.

Diminuer la vitesse pour fluidifier le trafic, c’est une bonne idée, estime Benoît Godart, porte-parole de Vias, l’institut pour la sécurité routière, mais à condition que les conducteurs respectent les limitations de vitesse.

Les tronçons limités à 90 km/h le restent

100 km/h, c’est donc la vitesse maximale autorisée dès aujourd’hui, alors que certains tronçons du ring, en région wallonne ou bruxelloise étaient limités à 90 km/heure. Ces limitations à une vitesse inférieure à 100 km/h qui existent déjà sont donc maintenues. Elles sont en vigueur sur la partie ouest du Ring, à Leeuw-Saint-Pierre, Anderlecht et Forest, et sur la partie est à Hoeilaart, Overijse ainsi que sur le viaduc de Vilvorde.

La nouvelle limitation à 100 km/h s’applique également sur les voies parallèles du Ring à la hauteur du boulevard de la Woluwe (R22), à Zaventem/Diegem (Machelen), au nœud autoroutier entre le Ring et l’A12 et au nœud autoroutier entre le Ring et l’E40 vers Gand/Ostende et à la sortie n°13 du Ring à Dilbeek.

Ce samedi, les ministres bruxellois et flamands Elke Van den Brandt, Benjamin Dalle et Lydia Peeters ont inauguré vendredi à Machelen un des nouveaux panneaux de signalisation qui matérialise la limitation de la vitesse à 100 km/h sur le Ring de Bruxelles.