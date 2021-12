"Où êtes-vous ?", à Namur, le petit magasin de vrac l’Entre-pot a perdu la moitié de ses clients

"Où êtes-vous ? Vos bocaux ont-ils été remisés dans votre garage ?" ce sont quelques mots d’un message bien plus vaste que Marine Ledoyen, gérante du magasin de vrac l’Entre-pot à Namur a adressé à ses clients. "On avait besoin de savoir où sont passés nos clients. Le message a été bien perçu. On a été sincère, c’est toujours difficile d’avouer que les affaires vont mal. On a reçu des réponses sincères". Les clients qui ne viennent plus dans la boutique, et dans le centre-ville de Namur évoquent trois principales raisons : une nouvelle offre vrac plus proche de chez eux, les habitudes durablement modifiées par le télétravail et une baisse importante du pouvoir d’achat.

"Le covid nous a coupé les ailes en plein vol"

Le petit magasin situé dans la corbeille namuroise a ouvert ses portes en janvier 2018. "Chaque mois, on avait plus de monde. On n’arrêtait pas de grimper. Et puis, *paf* l’annonce du confinement. Ça nous a coupé les ailes. Le centre-ville s’est vidé… Littéralement ! Depuis, chaque mois, on se dit que le prochain sera mieux mais ce n’est jamais mieux". Depuis le début de la crise sanitaire, le petit commerce a perdu la moitié de ses clients. "On parle entre commerçants, ça ne va pas. Les rues sont vides. Et nous, c’était également un message global d’appel à l’aide du secteur vrac. C’est un secteur en souffrance. On a de nombreux témoignages, messages de gérants d’autres magasins qui vivent et constatent la même chose que nous. De plus en plus de magasins ferment".