Ottignies: un collectif d'artistes redonne des couleurs à un pont de chemin de fer délabré

Ils ont posé leurs échelles et leurs bombes de peinture sous le pont du chemin de fer de la rue des Deux Ponts, en bas de la chaussée de la Croix. Les artistes du collectif FarmProd ont été sollicité par la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve pour embellir cet endroit peu engageant, régulièrement couvert de tags en tous genres. "La commune nous a proposé de réaliser une fresque sur la thématique de la mobilité, à la fois pour marquer la semaine de la mobilité et faire de ce pont tristounet un endroit joyeux et coloré", explique Guillaume Desmarets, un des membres de ce collectif composé d'artistes, graffeurs, peintres et graphistes.

Le pont tel qu'il était avant l'intervention du collectif FarmProd - © R. Cornil

On avait l'impression d'entrer dans la zone

L'esquisse, dessinée à même le mur, repeint en blanc la semaine dernière, prend peu à peu des couleurs sous les coups de bombes de peinture. Et sous l'œil réjoui de Roland, qui habite à deux pas de là: "C'est très beau, ça va nous changer! On avait jusqu'ici des graffitis hideux. Le début de notre quartier n'est plus très agréable avec toute la circulation qui transite par ici, et quand passait sous le pont, on avait l'impression d'entrer dans la zone. Ce ne sera plus le cas: nos demandes ont été indirectement entendues par la commune", se félicite-t-il.

De l'art dans la ville

Solliciter des artistes de street art reconnus pour embellir des murs, des ponts, est une démarche de plus en plus courante de la part des communes. Le collectif FarmProd n'a pas échappé à ces demandes: "Il y a un engouement depuis ces cinq dernières années. Il y a un intérêt touristique et médiatique qui n'était pas là il y a dix ans, constate Guillaume Desmarets. Les institutions viennent à présent nous chercher, elles sont demandeuses car elles se sont rendu compte qu'il y avait un intérêt du public pour ce qui est désormais considéré comme un art à part entière". Coup double, donc, pour les communes: en embellissant des coins délabrés, elles attirent aussi de nouveaux visiteurs, amateurs d'art. "La ville est souvent fort minéralisée. Finalement, le travail des graffeurs est une manière assez simple et facile d'amener de l'art public sur les murs, reconnaît l'échevin ottintois de la culture et de la mobilité, David Da Camara, qui a commandé cette fresque. Les murs sont là, il suffit de les utiliser". L'échevin n'exclut d'ailleurs pas de faire appel à des artistes de street art dans les années à venir, voire à installer un mur de libre expression pour que les "amateurs" s'y donnent à cœur joie sans détériorer l'espace public.