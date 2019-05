Ottignies : quand l’hôpital tente lui aussi de réduire son empreinte carbone

La transition écologique semble une évidence pour de plus en plus d’entreprises ou d’institutions. La démarche se complique quand il s’agit d’un hôpital : comment réduire son empreinte carbone sans nuire à la qualité des soins ni à la sécurité du patient? Certains hôpitaux font déjà des efforts pour trier les déchets dans les cuisines ou les bureaux, ou investissent dans des chaudières à cogénération ou des bâtiments passifs. La clinique St Pierre d’Ottignies a voulu aller plus loin en menant une véritable démarche transversale. «L’idée de «l’hôpital en transition» était vraiment que tous les secteurs soient concernés. Nous voulions que tout le monde se mette en transition au niveau des projets mis en œuvre et tienne en compte les aspects durables dans son processus de travail», explique Pauline Modrie, attachée de direction et cheville ouvrière du projet. Sept groupes de travail ont été mis en place dans chaque secteur de la clinique. L’idée d’hôpital en transition vient à la base de quelques membres du personnel, et chaque travailleur a été invité à y participer en donnant ses idées. Les patients devraient eux aussi être bientôt consultés.

Une station d'épuration a été installée pour éliminer tous les micropolluants rejetés dans les eaux de l'hôpital - © S. Vandreck Épuration des eaux et suppression du plastique Concrètement qu’est-ce que ça donne ? Une des installations les plus spectaculaires est une station d’épuration biologique ultra-performante, placée à titre expérimental sur le site de la clinique. Elle fonctionnera dès la fin du mois de mai. Les eaux usées d’un hôpital sont particulièrement chargées en micropolluants comme les antibiotiques ou les anti-inflammatoires. «Elle sera dépolluée à plus de 80% avant de poursuivre son parcours vers une station d’épuration classique», indique Pauline Modrie. Des effets se constatent aussi en cuisine: au restaurant du personnel, les contenants en plastique à usage unique tels que les gobelets, les assiettes, les couverts ont quasiment disparu. Les travailleurs peuvent manger sur place dans la vaisselle mise à disposition, ou emporter dans leur bureau avec leur propre contenant. Une habitude adoptée sans trop de difficulté. «Ensuite, nous essaierons d’appliquer ça du côté des patients, ajoute Marc Germeau, chef du service cuisines. L’un des trois repas des patients est aujourd’hui entièrement servi dans du plastique jetable. Prochainement, nous comptons passer à de la vraie vaisselle». Le service perdra sans doute en facilité: il faudra davantage trier, faire tourner les lave-vaisselle. «Mais on revient simplement à ce que l’on faisait avant». Il sera par contre plus difficile de modifier dans l’immédiat le contenu des assiettes, de servir par exemple des produits issus de l’agriculture locale. «On essaie, mais c’est compliqué car nous passons des marchés publics avec d’autres hôpitaux», répond Marc Germeau.

Marc Germeau tente d'éliminer au maximum le plastique du restaurant du personnel et des plateaux- repas des patients - © S. Vandreck Une réflexion au niveau des soins Lors des achats, les critères de durabilité sont pris en compte. Cela concerne tous les secteurs de l’hôpital, y compris celui des soins pour lesquels il faut évidemment respecter de nombreuses normes. «On peut diminuer son empreinte écologique en réfléchissant bien aux traitements ou aux examens prescrits et à leur impact pour le bien-être du patient et la consommation énergétique, propose le docteur Grégoire Wiers, qui a également participé à l’étude en interne. La notion de qualité de soin et de sécurité prévaut évidemment toujours, mais il y a matière à réfléchir. Prenez les médicaments : en demandant à nos fournisseurs de réduire la quantité d’emballages et en les distribuant aux patients dans d’autres contenants que les godets en plastique jetable, nous pouvons diminuer de manière conséquente la quantité de déchets produits». La réflexion va même plus loin : pourquoi ne pas remplacer les gaz anesthésiants très polluants utilisés aujourd’hui par des alternatives tout aussi efficaces, mais qui ont un effet de serre nettement moindre? «En diminuant les émissions de polluants, en diminuant la consommation énergétique, on améliore aussi le bien-être de toute une population, ce qui est le rôle premier d’un hôpital», rappelle le médecin. Pour chaque changement, la réflexion se déroule en trois temps: identifier le problème, appliquer une solution et évaluer, via l’expertise interne ou externe, si cette solution est pertinente. Un modèle qui pourrait inspirer d’autres institutions hospitalières. C’est en tout cas le souhait des équipes de l’hôpital d’Ottignies.