Ottignies/Louvain-la-Neuve s'arme pour lutter contre l'exil de ses jeunes ménages

Des jeunes ménages trop souvent confronter à une réalité : la commune est attractive et le prix des terrains grimpent. Conséquence, il est de plus en plus difficile de construire.

Les jeunes se voient contrains et forcés de quitter la commune. Les autorités locales veulent donc enrayer le phénomène.

Un des moyens d'y parvenir, c'est en mettant sur pied un mécanisme original. Il existait déjà à Bruxelles, il arrive à présent chez nous, c'est le "Community Land Trust". Le concept a été présenté mardi soir au conseil communal.

C’est quoi le "Community Land Trust" ?

Comme son nom l’indique, c'est un concept venu des pays anglo-saxons. Il s’agit de permettre à certaines familles de devenir propriétaires, sans devoir pour autant acheter le terrain sur lequel construire leur maison.

Il faut savoir qu'à Ottignies/Louvain-la-Neuve, le prix du terrain au m² atteint les 224 euros. C'est presque trois fois plus qu'à Tubize par exemple. Ce qui exclut forcément toute une catégorie de candidats acquéreurs.

Concrètement, ça marche comment ?

Les candidats devront d'abord répondre à certains critères d'âge, de revenus, de liens avec la ville... Et si leur profil est accepté, ils se verront attribuer un terrain à bâtir.

Ils signeront ce qu'on appelle un contrat de superficie, une sorte de bail à très long terme - 50 ans renouvelables - pour une somme très modique. Et ils pourront bâtir, à leurs frais, leur propre maison.

En gros, ils seront propriétaires du bâti, mais pas du terrain. Ce qui peut représenter une grosse économie.

Et ces terrains alors, ils appartiennent à qui ?

A la fondation. Qui n'a pas les moyens ni les subsides pour les acheter. Alors la Ville a procédé autrement, explique l'échevine du Logement Julie Chantry. "Depuis quelques années, nous avons mené une série de négociations avec les promoteurs qui réalisent des projets d’une certaine envergure sur notre territoire. Ces négociations nous ont permis d’obtenir un certain nombre de terrains. A ce stade : trois avec certitude, obtenus à titre gratuit."

Ces premiers terrains se situent du côté de Limelette.