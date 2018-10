Ottignies-Louvain-la-Neuve: la majorité Ecolo-Avenir-PS en passe d'être reconduite?

Deux bureaux dépouillés officiellement sur 11 donnent la liste OLLN2.0 en tête avec 28% des suffrages, devant Ecolo avec 26%.

Cependant, d'après les déclarations du bourgmestre sortant, Jean-Luc Roland, sur TV Com et sur la RTBF, il semblerait que d'après 6 bureaux dépouillés sur 11, la majorité sortante serait en mesure de rempiler pour 6 ans. Ecolo, en baisse, obtiendrait 26% des voix, Avenir (tendance cdH) se renforcerait avec 18% des suffrages et le PS, en légère diminution, atteindrait 12% des votes. La liste OLLN2.0 accuserait le coup, avec 25% des voix (-10%).

Des résultats à prendre avec des pincettes, mais si ils se confirment, les Verts deviendraient la première formation à Ottignies-LLN. En vertu du pré-accord électoral, la tripartite se maintiendrait donc au pouvoir.