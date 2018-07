Ottignies/Louvain-la-Neuve a également rejoint la plateforme "Wallonie en poche"

A quelle heure ouvre la bibliothèque ? Quels films sont à l'affiche ce soir ? Où se trouve la bulle à verre la plus proche ? Pour trouver les réponses, on doit souvent aller sur plusieurs sites internet, et c'est parfois un peu compliqué... Mais bientôt, il ne sera plus nécessaire de faire autant de démarches, grâce à l'application "Wallonie en Poche", lancée il y a quelques mois.

L'idée est de rassembler sur une seule plateforme toutes les informations qui concernent la vie quotidienne et qui, pour l'instant, sont éparpillées sur la Toile. Ottignies-Louvain-la-Neuve vient d’adopter le système.

Comment ça fonctionne ?

C'est vraiment un portail pour le citoyen et la vie locale. Si je prends le train tous les jours par exemple, dans l'application est intégré la base de données de la SNCB avec les horaires. Tiens, je ne sais plus quel est le jour pour sortir les poubelles... Je regarde le calendrier. Je veux réserver un restaurant, c'est possible aussi. Plus besoin d'aller à gauche et à droite pour obtenir ce que l’on cherche.

"Aujourd’hui, il existe énormément d’applications mobiles pour consulter de l’information locale et les services, explique Pierre Labalue, directeur de Let's Go City, la société qui a développé "Wallonie en Poche". Malheureusement, on ne sait pas toutes les utiliser. C’était donc important pour nous de les centraliser. Non seulement pour les faire vivre mais aussi pour que le citoyen y ait accès."

L'application permet aussi à chacun de personnaliser les informations qu'il reçoit. "Les habitants ont plusieurs zones de vie : professionnelle, familiale, de divertissement… C’est important de pouvoir s’abonner à toutes ces communautés, qui sont finalement sur des communes différentes. En fonction des endroits où je me rends."

Ottignies est la douzième commune de Wallonie à faire partie du projet. Let's Go City espère passer à 40 communes d'ici le mois de janvier et plus d'une centaine d'ici deux ans.

Pour être tout à fait complet, sachez qu’à Ottignies/Louvain-la-Neuve, une nouvelle fonctionnalité apparaitra en septembre et permettra de payer le parking.