Ottignies/LLN: les trottinettes et vélos partagés seront désormais mieux encadrés

La ville d'Ottignies a adopté mardi soir un nouveau règlement pour le secteur, il entrera en vigueur à la rentrée académique de septembre prochain pour les sociétés intéressées. Les règles du jeu sont désormais très claires.

Financièrement, d'abord : la licence sera payante, 1000 euros à payer par lot de 10 véhicules installés. Une règle de flotte également : pas plus de 50 appareils par opérateur. Et enfin, une règle de concurrence : pas plus de quatre firmes par type d'engins.

Les opérateurs seront aussi tenus d'exposer le matériel en dehors de l'espace public entre 22h00 et 6h00, et d'effectuer les recharges dans un site privé.

Pourquoi un nouveau règlement ?

La ville d'Ottignies/Louvain-la-Neuve veut éviter par là un développement anarchique et un envahissement de l'espace public.

Le secteur est en plein boum. Jusqu'ici, un seul opérateur était présent à Louvain-la-Neuve. Il s'est lancé dans l'aventure en septembre dernier, avec 20 trottinettes électriques.

Mais la spécificité de la ville semble attirer les convoitises d'autres firmes. Qualifiée de ville piétonne, Louvain-la-Neuve présente quand même un gros potentiel : beaucoup d'étudiants, de travailleurs ou même d'habitants peuvent gagner du temps en empruntant des trottinettes ou vélos partagés.

Le gâteau risque donc de devoir être partagé à l'avenir. La Ville veut éviter de devoir trop souvent être embêtée par les miettes…