Ottignies-LLN: le CPAS met à disposition deux logements de nuit pour les sans-abris

En Brabant wallon, il n’existe toujours pas d’abri de nuit contrairement aux autres provinces, mais des premiers hébergements s’ouvrent pour les personnes sans-abri.

Après Wavre qui propose depuis quelques semaines deux logements dans des containers aménagés, Ottignies vient avec une solution : deux logements, qui seront occupés à toute de rôle par les SDF qui en font la demande. Une nuit à la fois, donc.

Pour en bénéficier, il faut être sur le territoire de la commune depuis au moins deux mois. Le CPAS prend également en charge tous les coûts de ces logements : le loyer, les charges, l’aménagement et le nettoyage quotidien, un nettoyage évidemment encore plus intensif en ces temps de crise sanitaire. Deux logements qui seront disponibles pour les personnes sans-abri jusqu'au 31 mars.

Ces deux logements, c’est évidemment une goutte d’eau dans l’océan. Et une solution qui est loin d’être idéale pour la commune vu les coûts engendrés. Et puis, pour Marie-Pierre Lambert-Lewalle, la présidente du CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, il est plus que temps de prendre la problématique des sans-abris, au niveau global de la province : "il y a évidemment des personnes sans-abris au niveau des autres communes du Brabant-Wallon et si chaque commune doit faire individuellement des actions, ça coûte beaucoup d’argent, beaucoup d’énergie et ce n’est pas pérenne. Ici, dans trois mois c’est déjà fini".

De quoi remettre de l’huile sur le feu du débat sur la création d’un ou plusieurs abris de nuit en Brabant wallon.