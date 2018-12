Ottignies: lieu de ralliement de cyclistes avant de rejoindre à vélo la marche pour le climat

La pluie ne les pas découragés! Bravant les averses et le vent, une petite centaine de cyclistes s'étaient fixés rendez-vous, ce samedi matin, devant la gare d'Ottignies. Objectif: rallier Bruxelles à vélo, en cortège, pour participer à la grande marche pour le climat. Un trajet symbolique pour rappeler que la petite reine est un moyen de locomotion propre qui ne produit pas de gaz à effet de serre.

D'Ottignies, Gembloux et d'ailleurs

Ils étaient venus des quatre coins du Brabant wallon, du Brabant flamand et même de la province de Namur pour ce parcours cycliste inédit. Les étudiants gembloutois d'Agro-Bio Tech ont chauffé leurs muscles "jusqu'à ce que les cuisses fument" pour transmettre un message tout simple: les autorités et les citoyens doivent bouger au plus vite pour sauver la planète.

Des Namurois ont rejoint les cyclistes pour pédaler jusqu'à Bruxelles, en passant par d'autres lieux de ralliement en cours de route. Avec toujours l'envie d'adresser un message clair: agir de toute urgence contre le réchauffement climatique.

Un véritable peloton

"Nous venons de plusieurs entités, dont Ottignies, Louvain-la-Neuve, Court-saint-Etienne,... Nous serons rejoints par des collègues de Rixensart, Wavre, Overijse, Hoeilaart, puis d'autres... avant d'arriver à Bruxelles", clame un des organisateurs, avant le coup de sonnette de départ.

Le cortège de gilets jaunes (ceux du Gracq, association cycliste) était visible de loin, pour des raisons de sécurité. Un périple de 2h30, avant le macadam bruxellois.

D'autres prendront le train pour gagner Bruxelles, en dépit des trains bondés. Mais faute de places suffisantes, certains resteront à quai, déçus de n'avoir pu participer au mouvement citoyen.