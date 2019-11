Ottignies: le terrain vague à côté de la ferme du Douaire va être réaménagé

Ce dossier, vieux de 10 ans, connait un nouveau rebondissement. Au départ, il s’agit d’ériger des immeubles à côté de la ferme du Douaire, près du centre commercial le long de l'avenue des Combattants.

Nos collègues de L’Avenir nous apprennent ce mercredi matin que la Ville d’Ottignies a donné son feu vert : le terrain vague va bel et bien être aménagé. Le permis d'urbanisme qui a été délivré vaut pour la construction de 53 appartements et d’un parking de 78 emplacements pour les voitures et de 118 pour les vélos.

Le promoteur a revu son projet à la baisse par rapport à la première mouture, mais l'ancienne version pourrait revenir dans la course si le conseil d'Etat la valide. Le dossier est en effet entre ses mains depuis 2017.