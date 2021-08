Ottignies : le nettoyage de la Dyle par l’asbl Aer Aqua Terra plus compliqué après les inondations

Depuis le pont de la rue de la Station, on peut observer leur travail depuis lundi : habillés de wadders, des salopettes de pêcheurs, et équipés de gants de protection, de seaux et de canots, une dizaine de volontaires scrutent les berges de la Dyle et y ramassent tout ce qu’ils trouvent. "Il y a beaucoup de métaux, des plastiques… On vient de sortir une armature de vélo. Hier, on a trouvé une petite mobylette, des sacs de chantier… Il y a un peu de tout mais surtout de vieux objets", témoigne Antoine, étudiant et membre de l’asbl Aer Aqua Terra. Depuis des années, les membres de l’association, accompagnés de bénévoles, sillonnent les cours d’eau du Brabant wallon pour les débarrasser de leurs déchets. Après les inondations de juillet, leur travail a repris de plus belle. "C’est tout à fait exceptionnel, confie Didier, un bénévole habitué du nettoyage. Les autres années, on se rendait compte que le travail de l’année précédente avait porté ses fruits et qu’on avait beaucoup moins à ramasser". Aux déchets "habituels" se sont ajoutés ceux qui ont été emportés par les eaux dans les jardins et charriés par les crues de la rivière.