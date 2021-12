Ottignies : le Centre culturel rebaptisé symboliquement Centre commercial pour dénoncer les mesures du Codeco

Les actions de protestation contre la fermeture obligatoire des lieux culturels se poursuivent, ce lundi.

Dans de nombreuses villes et communes, depuis hier, nombreux sont les acteurs du monde culturel à refuser la décision du dernier Codeco, une décision qu’ils jugent injuste et totalement disproportionnée. Des cinémas, théâtres, cirques et autres lieux de culture, soutenus par de nombreux citoyens, jouent la carte de la désobéissance civile. Rester ouvert malgré tout, pour dénoncer une mesure qu’ils qualifient d’indigne, alors que les centres commerciaux, eux, peuvent rester ouverts. Maintenir la pression, au moment où le centre de crise, par la voix de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, lance un rappel à l’ordre afin de faire respecter les mesures sanitaires.

Centre c… d’Ottignies

Parmi les lieux de protestation : le Centre culturel d’Ottignies Louvain-la-Neuve. A 13h30, ce lundi, le "Centre culturel" sera symboliquement rebaptisé "Centre commercial". Direction, membres du personnel et sympathisants en appellent à la résistance, en rappelant que le secteur culturel a déjà mis en place des protocoles sanitaires stricts qui sont respectés.

"Nous voulons manifester notre désarroi et notre ras-le-bol", explique le directeur du Centre culturel d’Ottignies, Etienne Struyf. "Cette situation est discriminatoire. Le Codeco doit accepter de dire qu’il a commis une erreur et qu’il ne fallait pas fermer la culture".