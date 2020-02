Ottignies: la brocante du Bon Air pourrait ne pas avoir lieu cet année

L'an dernier, de nombreux PV avait été adressés pour stationnements interdits. Les policiers ont fait preuve d'un zèle inhabituel, selon les organisateurs, qui estiment que leur public a été pénalisés. Ils se disent aujourd'hui découragés.

A l’approche de la brocante du Bon Air (qui se tient habituellement le 01er mai), les habitants du quartier ont reçu un courrier de l’organisation. La lettre revient sur les événements qui ont entaché la fête l’an dernier. Plus de 150 amendes (de 116 euros) pour stationnement interdit. Des PV qui pourraient causer l’annulation de la brocante de 2020.

"Le but de nos démarches, c’est qu’ils nous confortent dans l’organisation de la brocante, explique Gérard Vanderbist, organisateur de la brocante. Leur soutien est important pour nous. Et si nous recevons plus de 60% de réponses positives, nous organiserons la brocante."

Dans leur lettre, les organisateurs accusent la police d’avoir failli de manière injustifiable. Et écrivent que cette situation aurait pu être évitée. Benoît Jacob, premier échevin de la ville d’Ottignies, estime - lui - que les agents ont fait leur travail. "En tant que citoyens, on ne se parque pas sur les pistes cyclables ni les trottoirs. Je pense que la police a tenu son rôle. Il est normal qu’elle verbalise les infractions, à la brocante ou ailleurs."

Suite aux plaintes des organisateurs quant aux amendes, la bourgmestre aurait ouvert une enquête. L’annulation des contraventions avait été évoquée. Les résultats de cette enquête ne sont pas encore connus à ce jour.