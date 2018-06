Ottignies: des fascines contre les coulées de boues

Comment éviter les coulées de boues et les inondations lors des gros orages? La commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve s'est penchée sur la question après les dégâts causés par de fortes pluies en 2011. Et depuis lors, elle met en place toute une série de mesures dont: les fascines.

Il s'agit d'une rangée de pieux avec un treillis rempli de branches ou de paille. Ces barrages ne sont pas bien haut, une quarantaine de centimètres. Ils sont parsemés le long des terrains agricoles en amont de 8 bassins où il y a des risques de coulées de boue. C'est un des conseils de la Giser, la cellule de gestion des sols, de l'érosion et du ruissellement de la Région wallonne. "Les fascines, ce n'est pas trop difficile à installer et quand elle est remplie de foin, elle ne coûte pas trop chère, explique Pierre Demarcin conseiller technique à la cellule Giser. L'autre avantage, c'est qu'elle a une efficacité immédiate contrairement à une haie qui prendra une bonne dizaine d'années avant d'être assez dense pour retenir les sédiments."

Ces fascines ne vont pas empêcher les inondations dans la commune. Ces petits barrages filtrant empêchent que l'eau n'emmène trop de boue sur son passage mais ne l'arrêtent pas. Cette mesure s'inscrit donc dans un plan communal plus global. "En 2011, nous avons fait une analyse de l'ensemble des bassins versants de notre territoire avec deux bureaux d'étude, explique Julie Chantry, échevine de l'environnement à Orrignies-Louvain-la-Neuve. Le but est d'éviter les coulées boueuses lors d'épisodes orageux."

A côté de ces fascines, on retrouve donc une sensibilisation auprès des riverains pour qu'ils entretiennent eux aussi les fossés qui se trouvent sur leur propriété. Mais aussi auprès des agriculteurs pour qu'ils mettent en place un chenal enherbé par exemple. Il s'agit de larges bandes sans culture si ce n'est de l'herbe pour éviter l'érosion en cas de coulées de boue.

Mieux vaut prévenir que guérir

Et puis, comme le faisait remarquer un agriculteur qui a installé des fascines sur ses terrains, mieux vaut prévenir que guérir et empêcher de construire en fond de vallée, en zones inondables. C'est pour cette raison que la commune doit demander l'avis de la cellule Giser avant d'octroyer les permis d'urbanisme dans les zones à risque. Une fois cette avis rendu, la commune peut choisir de le suivre ou non... et éviter les rififis entre agriculteurs et riverains inondés.