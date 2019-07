Ostende : les billes en plastiques envahissent nos plages, des bénévoles se mobilisent

Des petites billes en plastiques qui servent au transport des objets dans les bateaux se retrouvent de plus en plus souvent dans la mer ou les rivières et ensuite sur les plages.

Une véritable pollution insidieuse, très symptomatiques d’une société engluée dans le plastique.

Sur nos côtes un groupe de bénévoles a décidé de venir au secours des plages en venant ramasser ces hôtes indésirables et dont il est très difficile de se débarrasser vu leur taille.

Une action symbolique est menée actuellement par des bénévoles, sur une plage d’Ostende, pour attirer l’attention des autorités sur un problème grave et sous-estimé.

En Europe on en retrouve déjà 167.000 tonnes par an. Le grand danger pour environnement est le fait que ces petites billes sont ingérées par les animaux, 700 espèces sont concernées et on considère qu’un million d’animaux marins meurent chaque année dus à l’ingestion de déchets plastiques.