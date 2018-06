Orcq: l'entreprise Taylormail sauvée de la faillite

L'entreprise Taylormail spécialisée en marketing direct, imprimerie et routage, située à Orcq (Tournai) et déclarée en faillite en avril dernier, a été reprise, indique mardi la CSC Météa Hainaut dans un communiqué. Cette reprise permettra de sauvegarder 33 emplois (29 ouvriers et quatre employés) sur les près de 80 qu'elle comptait précédemment.

Le repreneur, Christophe Lemière, s'est engagé à ce que les travailleurs de l'ex-Taylormail Belgique soient prioritaires pour occuper les différents emplois disponibles. La nouvelle société s'appellera TDM.LOG.

"Bien que la CSC, par manque d'informations formelles, ait toujours certaines réserves par rapport à certains aspects du montage financier proposé et quant à la viabilité de la reprise de l'activité économique telle que proposée par le repreneur, la CSC ne peut que se réjouir que cette reprise permettra à 33 travailleurs de retrouver un emploi dans le secteur du routage qu'ils connaissent bien", souligne le syndicat.