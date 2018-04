Orages: plus d'une cinquantaine d'appels dans la zone de Dinant et Philippeville

D'importants orages se sont abattus dimanche en fin d'après-midi et en début de soirée sur les arrondissements de Dinant et de Philippeville. La zone de secours Dinaphi a reçu une cinquantaine d'appels en une heure, a indiqué le capitaine Gilles Boonen.

Peu avant 21h00, les postes de Dinant, Beauraing, Florennes, Gedinne, Philippeville et Yvoir étaient en intervention. "La majeure partie des dégâts est à déplorer sur Dinant", a précisé le capitaine Gilles Boonen. "On a des routes et avaloirs inondés, des toitures arrachées, des coulées de boue, des arbres sur les routes ou encore des câbles électriques au sol. On dépasse les 50 interventions et ce n'est pas fini", a conclu le capitaine des pompiers.

Les intempéries semblent avoir épargné la zone du Luxembourg, où aucun dégât n'a encore été constaté par les pompiers en milieu de soirée.