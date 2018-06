Orages: les paratonnerres ont la cote en Wallonie

La fin de la semaine s’annonce une nouvelle fois orageuse, l’occasion pour beaucoup de s’intéresser à l’installation d’un paratonnerre pour leur habitation. En Belgique, seules quatre entreprises proposent d’équiper les maisons et entreprises de paratonnerres, dont LPS Experts à Jambes.

"Il est vrai qu’avec les épisodes orageux des dernières semaines, on a reçu plus de demandes de devis et de contrôles pour de vieilles installations, que ce soit pour le privé ou pour le secteur tertiaire", précise Jacques Dekoninck, gérant de LPS Experts.

A l’agenda de l’entreprise ces derniers jours, la protection d’une nouvelle attraction à Walibi, d’un château d’eau, d’une station d’épuration ou encore d’une entreprise chimique contre la foudre. "En termes de protection, le premier risque qu’on prend en compte c’est la vie humaine".

Les écoles, les hôpitaux ou les maisons de repos sont donc sujets à plus de vigilance. "Il y a aussi le domaine industriel où là, en plus du problème environnemental, il y a des risques d’explosions ou d’inflammabilité. Si la foudre s’abat sur une structure comme l’Institut National de radioéléments à Fleurus ou la centrale de Tihange, les conséquences peuvent être dramatiques", explique encore Jacques Dekoninck.

D’après les analyses de l’IRM, les impacts de foudre sont plus nombreux dans le sud du pays, principalement en province de Luxembourg. Au-delà de ces indicateurs, "une maison isolée est plus propice à recevoir la foudre en comparaison à un habitat en milieu urbain", ajoute l’entrepreneur namurois.

Entre paratonnerre et parafoudre, que choisir ?

Le paratonnerre est l’installation extérieure qui se compose de trois éléments: le système de captage qui est représenté par des conducteurs de fils en cuivre ou en aluminium, placés sur la faîtière et les cheminés. Viennent ensuite les conducteurs de descente qui évacuent le courant de foudre vers la terre, c'est le troisième élément.

Une fois que la foudre arrive dans le sol, elle est dispersée. Ce système écarte le risque d’incendie, mais il ne suffit pas à protéger les éléments électriques et électroniques de la maison.

La probabilité que la foudre entre malgré tout dans le bâtiment par les câbles, ce qu’on appelle la surtension, est plus importante que l’impact sur le toit. "Les dégâts peuvent être conséquents et peuvent parfois s’observer à un ou deux kilomètres de l’endroit où on habite. C’est la raison pour laquelle les particuliers optent souvent pour cette installation interne", alerte Jacques Dekonink. Pour s’en prémunir, il est vivement recommandé d’installer un parafoudre.

Ce petit boitier, qui ressemble à des disjoncteurs, se place dans le tableau électrique de la maison pour protéger les lignes de puissance, la télédistribution ou encore la téléphonie.