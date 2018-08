Vu les vents violents et autres orages que l'on annonce un peu partout, la Ville de Charleroi recommande ce jeudi midi à sa population d'éviter de circuler dans les cimetières et les espaces verts (comme les parcs, les bois et forêts). Et aux maraîchers et autres commerçants, elle leur demande de s'assurer que leur matériel est solidement fixé et lesté.

Des mesures similaires ont été appliquées à Bruxelles et à Liège.