Orages : faut-il continuer à construire en zones inondables ?

Sur le conseil de la cellule Giser de la Région wallonne, les architectes du projet ont aussi veillé à ménager des espaces d'écoulement des eaux de ruissellement entre les maisons, qui ne sont pas collées les une contre les autres. Les terrasses ne sont pas en pierre mais en bois et sur pilotis, pour permettre à l'eau de circuler librement au travers des jardins.

Les pouvoirs publics ont-ils la mémoire courte ? "Nous avons délivré le permis de construire pour ces nouvelles maisons moyennant des conditions très strictes, explique le bourgmestre Hugues Ghenne. Et notamment que les niveaux de rez-de-chaussée habitables soient surélevés de minimum 30 centimètres par rapport au terrain."

Six nouvelles maisons rue Bonsopré à Orp-Jauche, flambant neuves : elles n'attendent plus que leurs nouveaux propriétaires... Si ceux-ci s'informent bien, ils apprendront qu'à cet endroit, il y a dix ans, les pompiers circulaient sur un zodiac pour atteindre les habitations inondées. Cet été-là, plusieurs gros orages avaient provoqué des inondations spectaculaires dans plusieurs communes du Brabant wallon. Le quartier du Maret, à Orp-le-Grand, avait été particulièrement touché, envahi par des torrents d'eau boueuse dévalant des champs de pomme-de-terres voisins.

Six nouvelles maisons sont sorties de terre à Orp-Jauche, en zone inondable - © RTBF

"C'était le scénario catastrophe, se souvient Hughes Ghenne, d'autant que les sillons étaient dans le sens de la pente, en direction du village en contre-bas. Autant de rigoles dans lesquelles l'eau boueuse a dévalé sans aucun obstacle." Dix ans plus tard, les agriculteurs ont accepté de diversifier les cultures alentours. Les céréales ont remplacé les pommes de terre. Un champ de froment ou d'avoine retient beaucoup mieux l'eau qu'un champ de patates.

Cela dit, après le traumatisme de l'été 2011, la commune d'Orp-Jauche ne s'est pas contentée de porter le fer sur le terrain des permis de construire. Elle a aussi livré bataille sur les champs de patates voisins ! Les torrents de boue qui ont envahi les rues et les maisons provenaient des cultures voisines, à l'époque essentiellement des pommes de terre.

Pour éclairer les choix à la fois des promoteurs, des architectes, des pouvoirs locaux mais plus largement aussi de tous les citoyens, le SPW a créé un site internet interactif ( https://inondations.wallonie.be ) qui permet de vérifier le risque d'inondation dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle rue située sur le territoire wallon. Sur cette carte très précise, la rue Bonsopré est en jaune, ce qui signifie un faible risque d'inondation, mais le quartier voisin du Maret apparaît lui en rouge : risque élevé.

Depuis 2017, les communes ont l'obligation de consulter la cellule Giser en cas de projet de construction dans une zone inondable par ruissellement. "Nous remettons environ 8000 avis par an. Les communes ne sont pas obligées de suivre notre avis, mais en général elles le font."

Bassins d'orages, fascines, bandes enherbées, etc. Orp-Jauche a déployé toutes les techniques connues pour lutter contre les inondations en cas de gros orages. Les aménagements les plus spectaculaires consistent en deux digues d'environ 300 mètres de long et trois mètres de haut capables de retenir des millions de litres d'eau durant quelques heures sur le versant de la vallée au-dessus du quartier du Maret; des zones d'immersion temporaires de nature à rassurer un peu les habitants du village.