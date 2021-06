Orages et pluies: routes inondées, coulées de boue et plusieurs cours d'eau en alerte de crue ce mercredi (photos et vidéos)

Des trombes d’eau se sont abattues sur la Belgique en fin de journée ce mardi 29 juin et cela continue ce mercredi. Résultat : des routes inondées et de la boue qui s’accumule. Et ce n'est sans doute pas fini puisque les conditions de passage en phase d'alerte de crue sont atteintes pour plusieurs cours d'eau en Wallonie.

Lors du dernier point sur la situation publié peu avant 9h, les risques de crue concernaient le canal Charleroi-Bruxelles, la Senne, la Dendre, la Gette, la Dyle ainsi que leurs affluents.

►►► Les cours d’eau du Brabant wallon en phase d’alerte de crue

Selon les prévisions actuelles, la hausse des niveaux devrait se poursuivre progressivement au cours des prochaines heures, précise encore l'administration. Cette dernière conseille aux riverains de rester à l'écoute des bulletins d'informations météorologiques et hydrologiques, ainsi que de suivre les indications de l'administration communale, des services de secours et de police.

Trafic des trains perturbé

La circulation des trains est perturbée en plusieurs endroits. Les gares de Buizingen, Braine-le-Comte et Amay sont aux prises avec des inondations. Des retards et suppressions de train sont possibles, indique la SNCB sur son site web. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires en temps réel et les perturbations avant leur départ.

Rues inondées en province de Liège

Les intempéries ont notamment frappé les communes de Hannut, Wasseiges, Oreye ou encore Lincent. Plusieurs rues ont ainsi été inondées et les pompiers de la zone de secours Hesbaye indiquaient dans la soirée être débordés par les appels.

"Notre ville a été fortement impactée par les orages de ces dernières heures. Toutes nos équipes d’intervention sont sur le terrain et travaillent à pied d’œuvre pour répondre aux besoins les plus urgents", pouvait-on lire ce mardi soir sur la page Facebook de la ville de Hannut.