Orages: en une heure plus d'une septantaine d'appels dans la zone de Dinant et Philippeville

D'importants orages se sont abattus dimanche en fin d'après-midi et en début de soirée sur les arrondissements de Dinant et de Philippeville. La zone de secours Dinaphi a reçu une septantaine d'appels en une heure, a indiqué le capitaine Gilles Boonen.

Peu avant 21h00, les postes de Dinant, Beauraing, Florennes, Gedinne, Philippeville et Yvoir étaient en intervention. "La majeure partie des dégâts est à déplorer sur Dinant", a précisé le capitaine Gilles Boonen. "On a des routes et avaloirs inondés, des toitures arrachées, des coulées de boue, des arbres sur les routes ou encore des câbles électriques au sol. On dépasse les 70 interventions et ce n'est pas fini", a conclu le capitaine des pompiers.

A Hastière, une exploitation agricole a été soufflée par les vents violents.

A peine inaugurée la croisette de Dinant endommagée

Sur la zone Dinaphi, les dégâts les plus importants sur concentre sur la ferme de Lenne à Hastière, et à Dinant. Les intempéries se sont abattues sur la ville de Dinant lorsque les festivités de l'inauguration de la croisette se clôturaient. Des terrasses ont été emportées. Ailleurs dans la ville il y a eu des toitures arrachées, des arbres déracinées et des inondations.

Des orages violents se sont abattus sur les provinces de Namur, Brabant Wallon et Luxembourg. Dans le namurois, les dégâts se concentrent surtout à Dinant. Mais les entités d'Yvoir, Beauraing, Philippeville et Florennes ont également été touchés.

Les pompiers de la zone Dinaphi ont reçu entre 19h25 et 20h30 plus d'une septantaine de demandes d'interventions. Des toitures ont été arrachés, des arbres déracinés, des coulées de boues, des câbles électriques au sol, caves inondées, égouts et avaloirs bouchés.