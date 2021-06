Orages en province de Namur : inondations et coulées de boue dans plusieurs communes (photos)

2 images Coulées de boue sur les voiries, à Dinant © Dinaphi

Ce vendredi, de violents orages provoquent inondations et coulées de boue à travers la Belgique. Et plus particulièrement, dans plusieurs communes de la province de Namur. Le numéro 1722 est toujours actif pour toute personne ayant besoin de l’assistance des pompiers pour une intervention non urgente.

Dans la province de Namur, les communes les plus impactées par les pluies abondantes sont Dinant, Yvoir, Gedinne et Ciney. "Il faut bien vous dire qu’au plus la région est vallonnée, plus vous risquez d’avoir ce type d’incident" explique Patrice Liétard, commandant de la zone Dinaphi.

2 images Inondations sur les voiries, à Dinant. © DINAPHI

Aujourd’hui, les dégâts concernent principalement les voiries. Par exemple, à Dinant, la rue pont d’amour et la rue Rémy Himmer ont dû être fermées durant un moment. A l’heure actuelle, les pompiers ne doivent pas encore trop intervenir dans les domiciles. Les plus gros dégâts sont les coulées de boue sur les routes. "Les champs sont couchés par des énormes masses d’eau. Les avaloirs ne suivent plus. Il tombe beaucoup d’eau d’un seul coup, et c’est très localisé. On n’a même pas le temps de nettoyer, qu’il y a des problèmes ailleurs."

Inondations à Dinant - 04/06/2021 Importantes inondations dans les rues de Dinant, en province de Namur.

D’autres communes namuroises par contre, sont très peu, voire pas du tout touchées. Pour l’instant, Couvin et Rochefort sont épargnées. "Les chutes d’eau sont très localisées. Parfois, deux villes sont à côté, mais l’une est touchée, et l’autre pas du tout" ajoute Patrice Liétard. ►►► À lire aussi : Bruxelles, Braine, Rhode-St-Genèse : les orages provoquent dégâts et inondations Dans la zone Nage, on ne déplore pour l’instant pas de dégât. Pour l’instant, les communes les plus touchées sont Assesse et Profondeville, mais cela reste relativement assez calme.