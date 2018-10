Opération de police dans le quartier Peterbos: 15 personnes interpellées

Quinze personnes ont été interpellées ce mardi et mercredi dans le quartier Peterbos à Anderlecht dans le cadre d'une opération de police d'ampleur liée à la vente de stupéfiants, annonce le parquet de Bruxelles. Environ 55.000 euros et un kilo de stupéfiants (résine de cannabis, marihuana et haschisch) ont par ailleurs été confisqués.

Parmi les quinze personnes interpellées, sept ont été placées sous mandat d'arrêt, une personne a été inculpée et libérée sous conditions et deux personnes doivent encore être entendues par le Juge d’Instruction. Les cinq derniers individus ont été libérés après audition devant la police.