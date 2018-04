Opération de police à Peterbos: une arrestation judiciaire et deux administratives

C'est le Nieuwsblad qui a donné l'info: une importante opération de police s'est déroulée dans le quartier Peterbos d'Anderlecht, comprenant de nombreux contrôles d'identité en rue, et la fouille complète de plusieurs immeubles, rapporte le site internet du quotidien flamand. La zone de police Midi a procédé à trois arrestations : deux administratives et une judiciaire. Cette dernière n'est pas en lien avec les événements de derniers jours, où des contrôleurs STIB et une équipe de la VRT avaient été la cible de violence et jets de projectile.

La zone de police Midi, contactée par la RTBF, a précisé qu'il s'agissait d'une opération classique comme il y en a régulièrement. L'opération de ce mercredi doit toutefois permettre d'identifier les personnes impliquées dans les incidents de ces derniers jours.

Selon le Nieuwsblad, une trentaine de policiers participent à cette opération, un contingent supérieur aux opérations précédentes.

Contacté par la RTBF, le bourgmestre Eric Tomas (PS), explique avoir demandé aux policiers de vérifier les accès aux toitures d'où les jeunes ont jeté des projectiles sur les policiers il y a quelques jours.

"Depuis plusieurs mois, la présence policière a été renforcée dans le quartier du Peterbos à la suite de plaintes de riverains notamment. Nous y effectuons très régulièrement des opérations de contrôle et ce indépendamment des récents incidents. Il s'agit d'un travail en profondeur qui ira de pair avec l'ouverture d'une antenne de police dans le quartier d'ici la fin de l'année", indique la zone de police Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest). Elle précise que l'opération de mercredi sera également l'occasion de procéder à des identifications, notamment dans le cadre de la dizaine d'informations judiciaires ouvertes pour tentatives de meurtres sur des policiers.

Une série d'incidents au cours desquels des agents de police ont été la cible de jets de projectiles, émaillent le quartier du Peterbos depuis la fin de l'année 2017. Pas plus tard que dimanche dernier, des contrôleurs de la Stib ont été agressés par des jeunes lors d'une opération de contrôle des titres de transport. Lundi, c'est une équipe de la VRT en tournage dans le quartier qui a essuyé des jets de projectiles.

"Depuis la fin décembre, une douzaine d'enquêtes ont été ouvertes pour tentative d'homicide sur des agents à Peterbos", a déclaré le porte-parole du bureau du procureur de Bruxelles Ine Van Wymersch.

Dans le cadre de ces enquêtes, un suspect a été arrêté et placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Soupçonné de tentative d'homicide involontaire, il a cependant été remis en liberté par la chambre du conseil.