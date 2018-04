Opération de contrôle des camions: le premier objectif, c'est la sécurité

Une importante opération de contrôle des camions a lieu ce mardi à Bruxelles. Une cinquantaine de personnes étaient mobilisées sur deux sites à Berchem-Sainte-Agathe et à Woluwe-Saint-Lambert. Des policiers, des douaniers mais aussi des agents du SPF mobilité et du contrôle des lois sociales. Priorité : vérifier le temps de repos des chauffeurs.

Dans la cabine de ce semi-remorque, deux policiers s'affairent et fouillent chaque recoin. " On a trouvé des indices qui laissent à penser que ce conducteur espagnol a fraudé " explique l’agent Neefs, du service circulation de la zone de police Montgomery. " On pense qu’il a mis un aimant sur le générateur d’impulsion du camion. Ce qui fait enregistrer de la pause au tachygraphe alors qu’il est occupé à rouler. Si ça se trouve, il arrive d’Espagne en ayant roulé toute la nuit alors que son tachygraphe indique qu’il est au repos. Malheureusement, on voit de plus en plus ce type de fraude. Et ça devient dans le même temps de plus en plus difficile à déceler car les techniques évoluent. Je ne vais pas dire qu’on est une guerre en retard, mais il faut constamment se mettre à jour ".