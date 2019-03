Opération de contrôle dans les bars à ongles d'Uccle et Auderghem

Les bars à ongles prolifèrent en Région bruxelloise et sont tenus à l'oeil par les autorités. Dans la zone de police Uccle, Auderghem et Watermael-Boitsfort, a été menée le 13 mars dernier une opération de contrôle. Les "nails bars" ciblés étaient au nombre de 10. C'est ce qu'on a appris en réponse à une question écrite du conseiller de police MR Jérôme Toussaint.

"Accompagnés de partenaires externes (ONSS, SPF Finances, ONEM,…), nos services ont procédé au contrôle de 10 établissements, 5 à Uccle et 5 Auderghem. Un travail de proximité via les inspecteurs de quartier a permis de déterminer les établissements à visiter", précise la zone de police dans sa réponse. "D’un point de vue policier, le nombre d’infractions est peu important et se limitait à une personne illégale qui a reçu un ordre de quitter le territoire."

Les autres infractions constatées concernaient exclusivement le volet administratif, ajoutent encore les autorités policières.

On l'a dit: les nails bars prolifèrent, comme dans le centre de Bruxelles. Certains y voient une concurrence déloyale, d'autres un type d'activité commerciale qui répond à une forte demande et dynamise des quartiers.