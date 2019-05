On vous explique les modifications de la E40 pour entrer dans Bruxelles

Pascal Smet, le ministre bruxellois de la Mobilité, assume cette décision de laisser moins de places aux voitures. « Dans la pratique de la mobilité, il y a une règle très simple : plus on laisse de place aux voitures, plus on va en avoir. A contrario, plus (et plus vite) on fait de la place aux cyclistes et aux piétons, plus vite on améliorera la qualité de l’air et de vie des Bruxellois. Il est nécessaire de prendre cette mesure, de transformer les autoroutes qui entrent dans notre ville et en faire des boulevards urbains. A ce niveau-là, on s’inscrit dans un mouvement qui se passe déjà dans d’autres villes européennes. On n’a pas le choix : on doit opter pour la qualité de vie des Bruxellois et des navetteurs. »

L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de vie et de l’air des riverains de Schaerbeek, Evere et Woluwe-Saint-Lambert, les trois communes essentiellement impactées par l’afflux quotidien de véhicules.