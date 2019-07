"On the moon again": 50 ans après le 1er pas sur la lune, ils ont tourné les yeux vers le ciel (photos)

"On the moon again": 50 ans après le 1er pas sur la lune, ils ont tourné les yeux vers le ciel -... Les astronomes amateurs ont eu les yeux tournés vers le ciel ces deux dernières nuits dans le cadre de l'opération "On the Moon again". Le but de cet événement, organisé dans près de 80 pays sur plus de 1300 sites : célébrer les 50 ans des premiers pas sur la lune. En juillet 1969, on estime que 600 millions de personnes ont suivi l'alunissage d'Apollo 11 à la radio et à la télévision. Un demi-siècle plus tard, plusieurs dizaines de personnes étaient rassemblées ce samedi soir à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, près de Braine-l'Alleud. Une occasion de se souvenir du premier pas sur la lune... et de rêver à de futurs voyages dans l'espace.