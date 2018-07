"On rencontre plus de décès en rue en été qu'en hiver"

Cette année, pour la première fois, l'abri de nuit Gérard Jacob reste ouvert tout l'été. Selon la Ville de Namur, il devient donc le seul abri de nuit ouvert 365 jours par an en Wallonie. Contrairement aux idées reçues, l'été est tout aussi difficile que l'hiver pour les sans-abris.

"On dénombre même un peu plus de décès en rue en été qu'en hiver", explique Olivier Hissette, coordinateur adjoint du Relais Social Namurois. Une vague de chaleur est tout aussi dangereuse que le froid. Elle peut provoquer de graves déshydratations. "Les sans-abris n'ont pas toujours accès à l'eau, ils peuvent s'endormir au soleil", poursuit-il. "Il faut s'assurer qu'ils dorment dans de bonnes conditions, éviter les hypothermies de nuit et les hyperthermies de jour".

Le Relais Social poursuit donc le travail entrepris en hiver. Ses agents effectuent des rondes dans le centre-ville pour distribuer de l'eau aux sans-abris.