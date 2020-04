"On ne pourra pas assumer une 2ème vague"

Un médecin urgentiste est décédé hier soir

Le personnel est en deuil aujourd'hui, un médecin urgentiste est décédé "il a travaillé dès le début de l'épidémie, en première ligne" Catherine Wynant, la directrice médicale du groupe Jolimont, est sous le choc " vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur les équipes qui doivent continuer à travailler."

A Jolimont, les malades du coronavirus commencent à sortir. il reste 40 patients dans les unités Covid et 10 aux soins intensifs. Durant les journées les plus critiques, c'était le double. Bonne nouvelle? Pour le personnel, cela ne change pas grand-chose... Les équipes fonctionnent toujours à flux tendu car d'autres pathologies urgentes font leur retour: des personnes qui ne peuvent plus attendre leur opération ou des patients qui ont laissé leur état se dégrader avant de se rendre à hôpital. "On se retrouve avec des cas grave "Covid et des cas grave "non covid" explique Sylvie Desart, infirmière aux soins intensifs