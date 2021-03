"On ne brade pas le travail de nos éleveurs !" : le coup de gueule de la FWA en Brabant wallon

Des folders publicitaires annonçant des réductions de moins vingt à moins trente pourcents sur du porc ou du bœuf belges, il n’en fallait pas plus pour faire bondir Pierre Vromman, le président de la section Nivelles-Genappe de la Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA). Pour ce représentant du secteur, les prix pratiqués par certaines enseignes de la grande distribution ne reflètent pas la quantité de travail engagée par les éleveurs. "Je trouve ça honteux. C’est une matière noble et on brade ça comme de la lessive ou des chaussures, s’indigne-t-il. Quand on brade, ça tire les prix vers le bas, et ça, ce n’est plus possible, il faut arrêter !"

Une nourriture de plus en plus chère pour le bétail

Il faut dire que le prix auquel les agriculteurs vendent leur viande aux abattoirs n’a pas évolué depuis près de trente ans. "Les bêtes que vous voyez là, qui sont prêtes, vont être vendues un peu plus de cinq euros le kilo, abattues, c’est-à-dire qu’on retire la peau, les pattes, les intestins et qu’on ne garde que la carcasse", précise Luc Paridaens, éleveur à Vieux-Genappe, en désignant des vaches Blanc-Bleu-Belges. Dans la ferme familiale sont élevées quelque 700 têtes de bovins, du Holstein et des BBB. "Je gagne encore ma vie car j’ai été prévoyant et que j’ai des aliments pour tenir jusqu’en septembre 2021", poursuit-il. Car, si le prix de revente de la viande n’a pas bougé, celui de la nourriture pour le bétail, lui, a grimpé en flèche. "Les céréales ont augmenté. On a eu plus de mal à obtenir du maïs, à cause de la sécheresse. Le rendement était moindre donc il a fallu en acheter plus d’hectares pour en avoir en suffisance. On n’a pas facile avec les aliments", commente encore l’éleveur.

Il faut qu’on nous fasse confiance et qu’on arrête de nous dénigrer

L’éleveur dit encore pouvoir voir venir, mais n’est pas trop sûr de ce que l’avenir sera fait. "On ne peut pas répercuter ces coûts sur notre prix de vente. L’acheteur s’en fiche. Il n’y a que l’offre et la demande qui comptent", regrette-t-il. "On n’est pas rémunérés au juste prix pour notre travail, ajoute encore Pierre Vromann, alors qu’on a une qualité supérieure, une race extraordinaire, locale, traçable, qui mérite qu’on nous fasse confiance et qu’on arrête de nous dénigrer". Son message, le président de la section locale de la FWA l’adresse tant aux distributeurs qu’aux consommateurs. Car pour ces agriculteurs, les consommateurs devraient être plus conscients des coûts de production de la viande. Ce qui passe notamment par la politique de prix de la grande distribution.