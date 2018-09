"On a sauté sur…" Binche, Nivelles et Estinnes: balles à blanc et hélicoptères pour un exercice grandeur nature

Pour évacuer les Belges "en danger", il faut d'abord arriver jusqu'à eux. Et c'est par les airs que les paras vont débarquer ce lundi après-midi, à Estinnes.

Il s'agit d''est un exercice grandeur nature que la Défense met sur pied tous les deux ans. Cette fois, c'est donc la région de Nivelles, Estinnes et Binche qui a été choisie.

"En fin de journée, vous allez voir dans le ciel, simultanément, 180 parachutistes qui vont atterrir, saisir la zone de parachutage, explique le premier Sergent-Chef Rémi Berghmans, porte-parole des para-commandos. A partir de là, ils vont s'infiltrer dans le pays pour aller récupérer des véhicules ; pour ensuite rejoindre les centres de réception et commencer cette mission de protection des expatriés."

Le déroulement des opérations

Mardi et mercredi, c'est à Binche que ça va se dérouler. Les militaires ont préalablement recruté une septantaine d'habitants et une trentaine de personnes au Collège de Bonne Espérance. Ils ont des rôles bien précis à jouer.

"Certains vont devoir eux-mêmes s'enfuir de leur domicile pour aller rejoindre ce qu'on appelle le "centre de réception". D'autres seront dans une situation plus périlleuse, entourés de rebelles. On va devoir aller les extraire de leur domicile et, la plupart d'entre eux, seront évacués des différentes zones par hélicoptère."

Des hélicoptères au-dessus des toits du centre-ville…

Mais pas d'inquiétude, donc ! Précisons aussi qu'à certains moments, les paras seront amenés à tirer dans les rues de Binche. Bien évidemment, ce sont des balles à blanc, il n'y a rien à craindre.

De toute façon, les habitants ont été prévenus par courrier. Le message de l'armée est simple : ne pas interférer dans les opérations en cours, écouter les consignes des militaires et puis, essayer de vivre comme si de rien n'était ... ou presque.