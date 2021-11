Olivier Slosse sera le prochain chef de zone de la police de Bruxelles-Nord

Olivier Slosse est entré à la police de Bruxelles en tant qu'inspecteur en 1995. Sa carrière d’officier l’a mené d’abord à la fonction d’Officier Proximité et d’Officier Lois Spéciales. Il fut ensuite responsable du service documentation et formation de Polbru. Depuis 2017, Olivier Slosse exerçait la fonction de Directeur Gestion et membre de l’équipe de direction de la plus grande Zone du Pays, détaille le communiqué de la zone Bruno.

Deux candidats étaient en lice pour succéder à Frédéric Dauphin, parti à la police fédérale : Olivier Slosse et Benoît Blanpain, directeur opérationnel et n°3 de la ZP Bruno. La commission de sélection avait déclaré les deux postulants aptes à la fonction mais avait marqué sa préférence pour le projet d'Olivier Slosse. Ce mardi, le conseil de police a entériné le classement de la commission de sélection en choisissant Olivier Slosse par 23 voix contre 2.